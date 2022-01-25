İstanbul Valisi Yerlikaya'dan çok önemli istek!

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Kara teslim olan İstanbul'da, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından önemli istekte bulundu.

Son dakika haberine göre Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Hemşehrilerim, Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım" dedi.

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