İstanbul Eczacı Odası'ndan eczane saatlerine ilişkin açıklama

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İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, "Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 5 Aralık 2020 Cumartesi günü İstanbul'da nöbetçi eczaneler (sayıları 3 kat arttırılarak) hizmet verecek. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19:00'a kadar çalışacak, saat 19.00 sonrası ise normal günlerde olduğu gibi nöbet sistemiyle hizmet verilmeye devam edilecek."