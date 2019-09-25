İstanbul'da dün meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da gece boyunca devam etti. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi verilerine göre, depremin ardından İstanbul ve Marmara Denizi'nde büyüklüğü 1.6 ile 3.1 arasında değişen 26 artçı sarsıntı meydana geldi.

Merkez üssü Silivri açıkları olan ve AFAD verilerine göre 4.6 büyüklüğündeki deprem İstanbulluları korkuttu. Depremde ölen ya da yaralanan olmazken, tedbir amaçlı bazı okullar boşaltıldı.

Depremin ardından ise İstanbul ve Marmara Denizi'nde 26 artçı sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi'nin verilerine göre, meydana gelen artçı sarsıntılar şöyle:

11:32:51 - 7.5KM - 2.0ML - SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

11:27:06 - 8.5KM - 2.4ML - SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

11:57:22 - 11.8KM - 3.1MW - SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

12:00:57 - 14.9KM - 2.0ML - SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

12:04:08 - 14.8KM - 1.9ML - SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

12:16:45 - 17.9KM - 2.0ML - SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

13:11:07 - 5.3KM - 2.7ML - MARMARA DENIZI

13:23:08 - 9.3KM - 2.8ML - SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

13:56:51 - 12.5KM - 2.3ML - SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

14:19:15 - 11.8KM - 3.1MW - SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

14:22:46 - 21.1KM - 2.0ML - MARMARA DENIZI

14:32:33 - 12.5KM - 2.4ML - SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

14:56:32 - 17.9KM - 2.0ML - SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

15:42:39 - 8.2KM - 1.9 ML - SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

16:09:51 - 12.3KM - 2.2ML - MARMARA DENIZI

16:53:16 - 9.8KM - 2.6ML - SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

18:05:10 - 14.9KM - 2.4ML - SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

18:47:02 - 8.3KM - 2.0ML - SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

21:03:21 - 7.2KM - 1.6ML - SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

21:59:46 - 12 KM - 1.7ML - SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

23:09:00 - 9.3KM - 1.7ML - SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

23:57:33 - 8.9KM - 1.9ML - SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

00:47:56 - 11.8KM - 1.5ML - MARMARA DENIZI

01:09:26 - 7.2KM - 1.8ML - SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

05:57:09 - 1 KM - 1.6ML - SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

06:25:38 - 5.4KM - 1.7ML - MARMARA DENIZI