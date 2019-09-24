24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'un Silivri ilçesinde AFAD'a göre 4,6, Kandilli'ye göre de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 11.01'de bir sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi verilerine göre, depremin büyüklüğü 4,7 olarak belirlendi. Depremin yerin 9,8 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada da depremin büyüklüğünün 4,6 olduğu belirtildi.
GECE BOYUNCA OLMUŞTU
İstanbul'da meydana gelen depremden önce öncüseller meydana geldi. Saat 02,56'da 1,8, 09.21'de 2,5 ve 10.30'da 3,1 büyüklüğünde 3 deprem meydana gelmişti.
BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Olağan bir deprem. Şu ana kadar bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değil ancak biz İstanbullular olarak deprem gerçeği ile yüzleşmemiz gerekiyor" diye konuştu.
İLK YORUM: TETİKLEYİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM
Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda son olan büyük depremlerin öncesinde böyle küçük deprem görülmedi. Bunun tetikleyici bir unsur olduğunu ben düşünmüyorum. Türkiye bir deprem ülkesi. Türkiye'nin her an, her yerinde büyük bir deprem olma ihtimali yüksek. Ama bu depreme bakarak, başka bir deprem beklemeyi doğru bulmuyorum" dedi.
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