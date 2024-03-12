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        Haberler Gündem Trafik İstanbul trafik yoğunluğu son dakika: İftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı!

        Son dakika haberi İstanbul'da trafik yoğunluğu!

        İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu, iftara yetişmek isteyenlerin de etkisiyle yüzde 83'e kadar yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 18:54 Güncelleme: 12.03.2024 - 18:54
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        İstanbul'da trafik yoğunluğu!
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        Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kartal ile Kadıköy arasındaki bölümünde her iki yönde araçlar güçlükle ilerlerken Pendik ile Tuzla arasında da araç yoğunluğu görülüyor.

        TEM otoyolunda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile yolunda ise Altunizade ile Ümraniye arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Anadolu Yakası'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Ünalan ile Ümraniye ayrımından başlıyor. Tersi istikamette Çağlayan'dan başlayan yoğunluk ise köprüde normale dönüyor ve Ataşehir'de yeniden artıyor.

        Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Okmeydanı ile Zincirlikuyu arasında her iki yönde trafik durma noktasına geldi. Maslak ile Hasdal arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

        D-100 kara yolu Haramidere Kavşağı, Hadımköy ile TEM otoyolu arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor. TEM otoyolu ile Metris kavşağı arasında çift yönlü trafik yoğunluğu sürüyor.

        Basın Ekspres Caddesi'nde her iki yönde trafik ağır seyrediyor. Alibeyköy ile Eminönü, Karaköy ile Ortaköy arası sahil yollarında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        D-100 kara yolunda Beylikdüzü ve Avcılar ile Küçükçekmece ve Avcılar arasındaki yan yolda trafik güçlükle ilerliyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74'e ulaştı.

        Akşam saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu ortalama yüzde 83 ölçüldü.

        TOPLU TAŞIMA DURAK VE ARAÇLARINDA YOLCU YOĞUNLUĞU

        Mesainin bitmesinin ardından iftara yetişmeye çalışanlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu.

        Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Gayrettepe ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi.

        Turnike bölgesinden metrobüse, metro veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar kalabalığın da etkisiyle zor anlar yaşadı.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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