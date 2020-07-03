Bayrampaşa'da bir kültür merkezinde yangın çıktı.Alınan ilk bilgilere göre, Bayrampaşa'daki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.