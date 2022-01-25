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Son dakika haberi İstanbul'da kar için yeni tedbirler!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da kamu personeli yarın idari izinli sayılacak" açıklamasında bulundu. Vali Yerlikaya alınan yeni tedbirleri de duyurdu

25.01.2022 - 13:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da kar için yeni tedbirler!
HABERTURK.COM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamu personellerinin yarın bir gün daha idari izinli sayılacağını açıkladı.

Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararlarını açıkladı.

İŞTE YENİ KARARLAR

Yerlikaya paylaşımında "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar durdurulmasına, İstanbul’da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

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