İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve yayılımını engellemek amacıyla Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tedbir kararlarının uygulandığı hatırlatıldı.
Valilik, İçişleri Bakanlığı'nın 25.08.2020 tarihli genelgesi çerçevesinde, toplum sağlığını korumak için nişan, düğün ve nikah merasimlerine yönelik İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan tedbirleri açıkladı:
1- Tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmemesi,
2- Düğün ve nikâh salonlarında sandalye/koltuk düzeni toplam kapasitenin azami 1/3’ünü aşmayacak şekilde, fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulması,
3- Düğün ve nikâhlarda yemek verilmesi de dâhil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) yapılmaması,
4- Düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmemesi,
5- Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların nişan, düğün ve nikâh merasimlerine katılımına izin verilmemesi,
6- İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, düğün ve nikâhlarda bu karar ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere riayet edilmesinin sağlanması ve alınan önlemlerin denetlenmesi,
7- Yukarıda belirtilen düzenlemelerin 31.08.2020 Pazartesi günü saat 08.00’den itibaren geçerli olması kararlaştırılmıştır.
Tedbirlere uymayanlarla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli ve idari işlem başlatılacaktır.
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