İstanbul'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

DHA

İlçede bulunan plastik malzemelerin geri dönüştürüldüğü fabrikanın deposunda saat 13.40 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale etti.

Yangın, 30 dakikalık çalışmayla söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken dumandan etkilenen 5 çalışana ambulansta oksijen verildi. Depoda hasar oluştu.

Yangını gören Mehmet Sözen, "Öğlen saatleriydi. Herkes cuma namazındaydı. Çok şükür hiçbir yaralı yok" dedi.