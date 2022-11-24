İstanbul'da 3.5 ton metamfetamin ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da 16-23 kasım tarihleri arasındaki operasyonlarda 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

Soylu paylaşımında "Türkiye'de, tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalaması? İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. istanbul emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı.