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        Haberler Gündem 3. Sayfa YANGIN FACİASI| Son dakika: İstanbul Sultanbeyli'de konteynerde yangın! 3 işçi feci şekilde can verdi!

        Son dakika haberi İstanbul'da 3 işçi yangında can verdi!

        İstanbul Valiliği: Sultanbeyli'de özel bir firmaya ait işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi öldü, 1'i ağır 2 işçi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 09:05 Güncelleme: 15.01.2024 - 09:42
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        İstanbul'da dehşet: 3 işçi yangında can verdi!
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        İstanbul Sultanbeyli'de, işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi. Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta, özel bir firmaya ait iş yerinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        3 İŞÇİ ÖLDÜ, 2 İŞÇİ YARALANDI

        Yangında yaralanan 2 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, konteynerde yaptıkları incelemede, 3 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, özel bir firmaya ait olan ve burada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, sabaha karşı çıkan yangında 3 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1'i ağır 2 işçinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralı işçilerin hastaneye sevk edildiği kaydedildi. Açıklamada, yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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