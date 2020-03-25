DHA

İstanbul Sultanbeyli'de ihbarla bir imalathaneye baskın düzenleyen polis ekipleri, yaklaşık 1 milyon adet maske ele geçirdi.

Aldıkları bir ihbarı değerlendiren Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sultanbeyli'de sahte maske üretimi yapan bir imalathaneye baskın düzenledi.

İmalat yapılan binada inceleme yapan polis ekipleri İran'a gönderilmek üzere hazırlanan yaklaşık 1 milyon adet maske ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, maskeler zabıta ekipleri tarafından toplanarak imha edilecek.