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Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in Şam ve Halep havalimanını vurduğunu açıkladı.

Reuters'ın Suriye Devlet Televizyonu'nu kaynak gösterdiği haberinde, "İsrail saldırılarla Suriye'de Şam ve Halep'te bulunan ana havalimanlarını hedef aldı" denildi.

Yerel medya kanalı Sham FM, İsrail'in saldırısının Suriye'nin saldırılarına tepki olarak gerçekleştiğini öne sürdü.

Halep havaalanında hasar oluştu ancak can kaybı yaşanmadı, Şam havalimanında hasarın ne durumda olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Suriye Ulaştırma Bakanlığı, her iki bölgede de hasarın büyük olduğunu söyledi.

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İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

"HAVALİMANLARI HİZMET DIŞI"

Suriye Devlet Televizyonu, "Şam ve Halep havalimanları hizmet dışı" açıklamasında bulundu.

Reuters, saldırının İran Dışişleri Bakanı Hossein Amirabdollahian'ın Şam ziyaretinden bir gün önce gerçekleşmesine dikkat çekti.

SURİYE'DEN İSRAİL'E ÇOK SAYIDA TOP ATILMIŞTI

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, "Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi." denilmişti.

Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedildi.

İsrail güçlerinin de Suriye topraklarından atışların yapıldığı kaynaklara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtilmişti.

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