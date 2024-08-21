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        Haberler Dünya Son dakika haberi İsrail saldırılarında 13 Filistinli öldü | Dış Haberler

        Son dakika haberi İsrail saldırılarında 13 Filistinli öldü

        İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli öldü. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucunda da 4 Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.08.2024 - 18:04 Güncelleme: 21.08.2024 - 19:01
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        İsrail saldırılarında 13 Filistinli öldü
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        İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında son birkaç saat içinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli öldürüldü.

        Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saldırıda hayatını kaybeden 13 kişi ve çok sayıda yaralı hastaneye getirildi.

        Han Yunus'un doğusunda yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef alan İsrail bombardımanında 2'si çocuk ve 5'i kadın 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

        İsrail'in yine kentin doğu bölgelerine düzenlediği Filistinlilerin evlerinin bulunduğu noktalara yapılan ayrı saldırılarda da 6 Filistinli öldü.

        MÜLTECİ KAMPI DA HEDEF ALINDI

        Gazze'deki Sivil Savunma Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk bölgesinde bir evi bombaladığı belirtildi.

        Açıklamada, saldırı sonucu 4 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

        İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin batısında yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okulu bombalaması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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