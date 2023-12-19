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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ordusu yerleşim bölgesine saldırdı

        Son dakika haberi İsrail ordusu yerleşim bölgesine saldırdı

        Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze kentinin er-Rimal Mahallesine düzenlediği saldırılarda en az 50 kişi öldürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 21:28 Güncelleme: 19.12.2023 - 22:06
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        İsrail ordusu yerleşim bölgesine saldırdı
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        Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Er-Rimal Mahallesi'nde bir binayı hedef aldığını söyledi.

        Çok sayıda Filistinlinin öldüğünü, birçok kişinin yaralandığını aktaran görgü tanıkları, yıkılan binanın enkazında kalanların olduğunu belirtti.

        İsrail savaş uçakları ve topçu atışlarıyla Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine yönelik yoğun bombardımanını sürdürüyor.

        Başta kuzeyi olmak üzere Gazze Şeridi'ne karadan giren İsrail güçleri ile Filistinli direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

        7 Ekim ve sonrası

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

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        İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 131'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 463 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

        Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 113 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

        Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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