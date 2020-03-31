İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 849 artarak 8 bin 189'a yükseldi.

Bu rakam ülkede 24 saat içerisinde görülen en yüksek can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Ülkedeki vaka sayısının ise 94 bin 417'ye yükseldiği belirtildi.

İRAN'DA SON DURUM

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 kişi artarak, 2 bin 898'e yükseldi.

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