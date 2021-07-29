Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Ortadoğu

Son dakika haberi Irak'ta MİT operasyonu! Kaçma hazırlığındayken yakalandı

Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığındaki PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanıp Türkiye'ye getirildi

29.07.2021 - 13:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Irak'ta MİT operasyonu! Kaçma hazırlığındayken yakalandı
Irak'ta MİT operasyonu! Kaçma hazırlığındayken yakalandı
0:00 / 0:00
AA

Irak'ın Kandil alanında sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürüten ve İNTERPOL tarafından kırmızı bülten ile aranan PKK/KCK mensubu Cimşit Demir, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Gören bir daha bakıyor! Vücudunun her köşesinde tümör bulunuyor
Gören bir daha bakıyor! Vücudunun her köşesinde tümör bulunuyor
Güneşlenme uyarısı: Sonrasında cilt su toplarsa...
Güneşlenme uyarısı: Sonrasında cilt su toplarsa...
'Evleniyorum' demişti! Nikah şahidi Cemal Can oldu!
'Evleniyorum' demişti! Nikah şahidi Cemal Can oldu!
Aşk pozu: Hayat arkadaşımı özledim
Aşk pozu: Hayat arkadaşımı özledim
'Burada daha büyük bir olay var'
'Burada daha büyük bir olay var'
3 anne evlatlarına kavuştu!
3 anne evlatlarına kavuştu!
AÖF yaz okulu sınav tarihleri
AÖF yaz okulu sınav tarihleri
Toplum sağlığı için 'aşı tereddüdünden kurtulmak gerekiyor'
Toplum sağlığı için 'aşı tereddüdünden kurtulmak gerekiyor'