Irak'ta MİT operasyonu! Kaçma hazırlığındayken yakalandı

Irak'ın Kandil alanında sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürüten ve İNTERPOL tarafından kırmızı bülten ile aranan PKK/KCK mensubu Cimşit Demir, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

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