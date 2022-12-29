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Son dakika haberi İmamoğlu davası istinafa taşındı

Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine 'hakaret' ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından savcı cezanın 5 gün fazla hesaplandığı gerekçesiyle istinaf mahkemesine başvurdu. Savcı, istinaf mahkemesine sunduğu dilekçede cezanın düzeltilerek onanmasını talep etti

Giriş: 29.12.2022 - 17:12 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İmamoğlu davası istinafa taşındı
İmamoğlu davası istinafa taşındı
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DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 14 Aralık tarihinde karar çıktı.

DHA'nın haberine göre, 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda Ekrem İmamoğlu "kamu görevlilerine karşı hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

DOSYANIN USULDEN BOZULMASI TALEP EDİLDİ

Karar sonrasında Cumhuriyet savcısı Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, mahkemenin verdiği kararın usul ve esas yönünden Kanuna aykırı olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Savcısı tarafından sunulan dilekçede, 14 Aralık 2022 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmının ikinci paragrafında 'Sanığın eylemini basın önünde alenen işlediği anlaşıldığından' ibaresinde 125/4. maddeye göre artırım yapılması gerekirken sehven 125/6. maddenin yazılarak yazım hatası yapıldığı belirtilerek, "Sanık hakkında 1/6 oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükmolunduğu, üçüncü paragrafta is ise sanığın eylemini kamu görevlilerine karşı işlediği gerekçesiyle 1/2 oranında artırım yapılarak 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmolunduğu ancak; sonuç ceza olarak 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmesi gerekirken hesaplama hatası sonucu sanığa 5 gün fazla hapis cezası tayinine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır" denildi. Savcı, kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğunu belirtilerek, düzeltilerek onanması talep etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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