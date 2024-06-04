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        Haberler Gündem Güncel İliç'te bir cansız bedene daha ulaşıldı - Son dakika | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi İliç'te bir cansız bedene daha ulaşıldı

        Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha cansız bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:54 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:10
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        İliç'te bir cansız bedene daha ulaşıldı
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

        DHA'nın haberine göre İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı. İş makineleri ve onlarca personelin katıldığı aramalar sonunda bugüne kadar 4 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

        4 İŞÇİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Bugün aranan 5 işçiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Toprak altında kalan 4 işçinin arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Bayraktar, "Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilere ulaşana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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        #son dakika
        #İliç
        #Erzincan
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