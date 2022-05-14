İki üniversiteli can vermişti! Flaş gelişme!

Erzurum'da, otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencileri Nezahat Tanas (24) ile Zeynep Bağrıyanık'ın (22) ölümlerine sebep olan sürücü Osman K.'nin denetimli serbestlikle salıverilmesine savcılık itiraz etti. Yeniden gözaltına alınan Osman K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Erzurum'da, 11 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında Palandöken ilçesi Harput Mahallesi Atatürk Üniversitesi'nin Çat yolu çıkışında, Osman K. yönetimindeki 25 AP 901 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencileri Zeynep Bağrıyanık (22) ile Nezahat Tanas'a (24) çarptı.
İKİSİ DE AĞIR YARALANDI
DHA'da yer alan habere göre okullarının mezuniyet yemeği için restoranlarla görüşmeye gittikleri belirtilen 2 öğrenci, yaralandı.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Öğrencilerden Nezahat Tanas Erzurum Şehir Hastanesi'ne, Zeynep Bağrıyanık ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADILAR
Yaralılardan Nezahat Tanas önceki gün sabah saatlerinde, Zeynep Bağrıyanık da önceki gün saat 15.00 sıralarında yaşam savaşını kaybetti.
DENETİMLİ SERBESTLİKLE BIRAKILDI
Kazayla ilgili gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye çıkarılan sürücü Osman K., denetimli serbestlik şartıyla serbest kaldı.
SAVCILIK İTİRAZIYLA TUTUKLANDI
Karara savcılık itirazda bulundu. Yeniden gözaltına alınan sürücü Osman K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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