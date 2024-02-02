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Ticaret Bakanı Bolat, 2024 Ocak ayına dair dış ticaret rakamlarını açıklıyor. Ocakta ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Böylece en yüksek ocak ayı ihracat rekoru kırıldı. Ocak ayında dış ticaret açığı yıllık yüzde 56,8 gerileyerek 6,2 milyar dolar oldu.

Ayrıntılar birazdan...