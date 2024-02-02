Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.678,07 %0,37
        DOLAR 30,4553 %0,36
        EURO 33,1865 %0,40
        ALTIN 2.011,44 %0,34
        FAİZ 43,14 %-0,16
        GÜMÜŞ GRAM 22,66 %0,21
        BITCOIN 42.948,00 %-0,32
        GBP/TRY 38,8554 %0,35
        EUR/USD 1,0886 %0,14
        BRENT 78,77 %0,09
        ÇEYREK ALTIN 3.288,82 %0,34
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika haberi: 2024 Ocak ihracat oranları açıklandı! İhracatta rekor kırıldı! - İş-Yaşam Haberleri

        İhracatta ocak rekoru

        Ticaret Bakanı Bolat, 2024 Ocak ayına dair dış ticaret rakamlarını açıklıyor. Ocakta ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Böylece en yüksek ocak ayı ihracat rekoru kırıldı. Ocak ayında dış ticaret açığı yıllık yüzde 56,8 gerileyerek 6,2 milyar dolar oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 11:04 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        İhracatta ocak rekoru
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ticaret Bakanı Bolat, 2024 Ocak ayına dair dış ticaret rakamlarını açıklıyor. Ocakta ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Böylece en yüksek ocak ayı ihracat rekoru kırıldı. Ocak ayında dış ticaret açığı yıllık yüzde 56,8 gerileyerek 6,2 milyar dolar oldu.

        Ayrıntılar birazdan...

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Habertürk Anasayfa