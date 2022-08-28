İçişleri: Orman yakma hazırlığında olan kişi yakalandı

DHA

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın talimatıyla orman yangını çıkarma hazırlığındaki Ahmet K.'nın, Antalya'nın Finike ilçesinde gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKKKCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; PKK propagandası yapan Ahmet K.'nın sülfürik asit temin etmeye çalıştığı ve eylem yapabileceği ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, takibe başladı.

Yapılan çalışmalarda; Kayseri'den Antalya'ya gelen ve buraya yerleşerek inşaatta çalışmaya başlayan Ahmet K.'nın, internet üzerinden sülfürik asit siparişi verdiği, Antalya'da da kargodan teslim aldığı belirlendi.

Finike ilçesinde gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda, sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu.

Ahmet K., polisteki ifadesinde, Suriye alanında faaliyet yürüttüğünü bildiği 'Devran Rojhat' kod adlı örgüt mensubunun, kendisine orman yangını çıkarmak için kullanacağı düzenek ile para gönderdiği ayrıca düzeneği nasıl kullanacağını tarif eden videolar gönderdiğini söyledi.

Ahmet K., yakalanmamış olsa yangını başlatmış olacağını da itiraf etti.

Gözaltındaki Ahmet K.'nın adliyeye sevk edileceği belirtildi.