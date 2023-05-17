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Son dakika haberi İçişleri Bakanlığı'ndan Tekirdağ Belediyesi'ne soruşturma

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin otellerde misafir ettiği 550 depremzedeye verilen hizmetin 21 Mayıs'ta durdurulacağını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı devreye girerek Tekirdağ Belediye Başkanlığı'na soruşturma başlattı.

Giriş: 17.05.2023 - 16:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan Tekirdağ Belediye Başkanlığı'na soruşturma!
AA

İçişleri Bakanlığı, "depremzedelerin seçimden hemen sonra kaldıkları otelden çıkarılmaya çalışıldığı" iddialarına yönelik Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar hatırlatıldı.

Açıklamada, "İddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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