AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Şu anda günde 10 milyon maske dağıtılıyor Türkiye'de 10 milyon maske üretiliyor. Çok yakın zamanda inşallah bu sayı 20 milyon ve üzerine çıkacak" dedi.

Soylu ayrıca, "Şu ana kadar salgınla ilgili 4 bin 186 internet hesabına işlem yaptık ve 667 kullanıcı tespit edildi. Bunların çoğu yurt dışında" şeklinde konuştu.

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