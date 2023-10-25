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        Yerlikaya: 1'i 'turuncu', 2'si 'gri' 3 terörist etkisiz!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Lice kırsalında, 1'i turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 08:40 Güncelleme: 25.10.2023 - 14:35
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        Yerlikaya: 1'i 'turuncu', 2'si 'gri' 3 terörist etkisiz!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya açıklamasında şöyle dedi: "Diyarbakır Lice kırsalında, 1'i turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak'ta, 1 terörist yakalandı. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.

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        Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz.

        Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde JÖH ve J.Komando unsurlarınca teröristlerin kaçış istikametleri engellenerek bölge çember altına alınmış, düzenlenen operasyonda 3️ Bölücü Terör Örgütü Mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

        Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda ise BTÖ üyesi Hasan Binbir adlı terörist yakalanarak tutuklandı.

        Etkisiz hale getirilen; teröristlerden biri İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde TURUNCU kategoride bulunan "Bedran Hoca" kod adlı Nazım Hikmet Ülgen; teröristlerden diğerleri ise İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde GRİ kategoride bulunan "Civan" kod adlı Onur Kamiloğlu ve "Seyit Batman Brüsk" kod adlı Muhammed Gönyeli.

        TERÖRİSTLERİN KATILDIKLARI EYLEMLER

        Etkisiz hale getirilen 3 teröristin; J.Uzm.Çvş. Mehmet ÇELİK’in şehit edildiği, 3 Jandarma personelinin yaralandığı, Lice J.Komd.Tb.K.lığı unsurlarının motorlu intikali esnasında EYP düzeneği ile zırhlı Kirpi aracına yönelik saldırı, Ziyaret Tepe’de yapımı devam eden Lego kule inşaatının emniyetini sağlayan unsurların bulunduğu noktaya yapılan roketatarlı saldırı eylemlerine katıldığı tespit edildi.

        Şırnak’ta yakalanan 1 teröristin; Polis Memuru Şahin ALTMIŞ ve Polis Memuru Soner YILDIRIM'ın şehit edildiği, 5 Polis memurunun yaralandığı Şırnak ili Merkez ilçe Uludere yol ayrımında bulunan Polis Yol Kontrol Noktasına patlayıcı madde yüklü araçla yapılan saldırı olayında patlayıcı madde yüklü aracı kullanan terörist olduğu tespit edildi.

        Şükürler olsun şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

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        #Ali Yerlikaya
        #Son dakika haberler
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