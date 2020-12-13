Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, milli sporculardan İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya, Ferhat Arıcan da kulplu beygir aletinde bronz madalya kazandı.
Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, büyükler kategorisindeki sporcular, alet finallerinde ilk sırada yer almak için yarıştı.
Halka aletinde performansını sergileyen milli sporcu İbrahim Çolak, 15 bin puanla Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.
Avusturya'dan Vinzenz Hoeck'in 14 bin 800 puanla gümüş, Ukrayna'dan Igor Radivilov'un 14 bin 766 puanla bronz madalya aldığı alette, milli sporcu Abdelrahman Elgamal da 14 bin 433 puanla dördüncü oldu.
Kulplu beygir aletinde de Türk cimnastikçi Ferhat Arıcan, jüriden 14 bin 433 puan toplayarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Bu alette, altın madalyayı 14 bin 556 puan toplayan Arnavutluk'tan Matvei Petrov kazanırken, Hırvatistan'dan Filip Ude 14 bin 533 puanla gümüş madalyaya uzandı.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, halka aletinde altın madalya kazanan milli sporcu İbrahim Çolak'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İbrahim Çolak tarih yazmaya devam ediyor. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bayrağımızı göndere çektiren İbrahim Çolak'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!