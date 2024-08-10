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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları İbrahim Çiftçi mağlup oldu - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        İbrahim Çiftçi mağlup oldu

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi İbrahim Çiftçi, serbest stil 97kg son 16 turunda Ukrayna'dan Murazi McHedlidze'ye 5-1 mağlup oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 15:12 Güncelleme: 10.08.2024 - 15:13
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        İbrahim Çiftçi mağlup oldu
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 97 kiloda İbrahim Çiftçi'nin madalya şansı kalmadı.

        Champ de Mars Arena'da yapılan güreş maçlarında erkekler 97 kiloda mücadele eden milli sporcu İbrahim Çiftçi, oyunlara veda etti. İbrahim'in, son 16 turunda yenildiği rakibi Ukraynalı Murazi McHedlidze, çeyrek finalde Gürcü rakibi Givi Matcharashvili'ye 11-0 mağlup oldu.

        Ukraynalı sporcunun finale çıkamaması sonucunda İbrahiç Çiftçi de bronz madalya için repesaj maçı oynama şansını kaybetti.

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