Milli Savunma Bakanı Akar Libya'da!

Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek üzere Libya'ya gitti.

ERDOĞAN'DAN AKAR'IN ZİYARETİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'ın ziyareti ile ilgili olarak, "Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek üzere Libya'ya geldi."

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