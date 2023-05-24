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Hollanda'da Orkun Kökçü çılgınlığı

Hollanda Eredivisie'de şampiyon olan Feyenoord'da bir taraftar, Orkun Kökçü'nün performansına kayıtsız kalamadı. Sjoerd Wierda adındaki Hollandalı bir taraftar, yeni doğan çocuğuna 'Orkun' adını koydu

Giriş: 24.05.2023 - 10:11 | Güncelleme: ABONE OL
Hollanda'da Orkun Kökçü çılgınlığı
HABERTURK.COM

Hollanda Eredivisie'de rüya gibi bir sezon Feyenoord, ligin 32. haftasında Go Ahead Eagles'i mağlup etti ve bitime iki hafta kala şampiyon oldu.

Takım olarak etkili bir oyun sergileyen kırmızı beyazlı ekibin şampiyonluğunda en dikkat çekici oyunu ise milli futbolcu Orkun Kökçü sergiledi.

Takımının kaptanlık pazubendini de takan Kökçü, Hollanda Eredivisie'de çıktığı 31 karşılaşmada 8 gol ve 3 asitlik katkı sağladı.

Bir Feyenoord taraftarı, Orkun Kökçü'nün bu performansına kayıtsız kalamadı. Sjoerd Wierda adındaki Hollandalı bir taraftar, yeni doğan çocuğuna 'Orkun' adını koydu. Wierda, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o paylaşım...

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