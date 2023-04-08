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Son dakika haberi HDP ve DSP kura çekimine katılmayacak

HDP ve DSP kura çekimine katılmayacağını Yüksek Seçim Kurulu’na bildirdi.

Giriş: 08.04.2023 - 13:23 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: HDP ve DSP kura çekimine katılmayacak
HDP ve DSP kura çekimine katılmayacak
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Sol Parti (DSP), bugün yapılacak seçim pusulası için kura çekimine katılmayacaklarını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulunca, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için saat 14.00'te kura çekimi yapılacak.

Kura çekimi öncesi önemli bir gelişme yaşandı. HDP ve DSP kura çekimine katılmayacaklarını açıkladı.

Hakkında kapatma davası açılan HDP, 14 Mayıs'taki seçimlere Yeşil ve Sol Parti (YSP) adı altına girme kararı almıştı. Seçim bildirgesini de Yeşil ve Sol Parti adı altında açıklayan HDP, milletvekili adaylarını da bu parti üzerinden göstererek seçime girecek.

DSP ise dün yapılan yoğun görüşme trafiğinin ardından Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı. DSP'nin AK Parti listelerinden seçime girmesi bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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