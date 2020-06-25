Nes.i tükenme tehlikesi altındaki deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanı olan Belek sahilinde, bir caretta caretta, parakete misinasına dolanıp boğularak öldü.
Dünyada nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında olan caretta carettalar ve yeşil deniz kaplumbağaları, genel olarak deniz kaplumbağası olarak adlandırılıyor. Antalya'nın dünyaca ünlü Kundu, Belek, Boğazkent ve Denizkent'ten oluşan 30 kilometrelik Akdeniz'in en büyük caretta caretta yuvalama alanı olan sahilde, önceki gün parakete denilen bir balıkçı misinasının vücuduna dolanması nedeniyle boğularak ölmüş caretta caretta bulundu. Bu sene başından beri Belek sahilinde ölü bulunan deniz kaplumbağası sayısı 14'e ulaştı.
2 BİNİN ÜSTÜNDE YUVADA BİNLERCE YAVRU
EKAD, Belek sahilleri olarak adlandırılan sahilde 22 yıldır, mayıs ayı sonu ile eylül ayı ortalarına kadarki süreçte, sahile yumurtlayan kaplumbağaların yuvalarının işaretlenmesi, yumurtadan çıkan yavruların denize ulaştırılması, sayımları, raporlanması ve korunması alanında çalışmalar yürütüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinesinde, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği'nin (BETUYAB) desteğiyle yürütülen çalışmalarda, her yıl 2 binin üstündeki yuvadan, binlerce yavru kaplumbağanın denize ulaşması sağlanıyor.
HER YERİNİ SARMIŞ, BOĞULARAK ÖLMÜŞ
Deniz kaplumbağalarının neslinin kritik seviyeye düşmesine neden olan insan kaynaklı tehditlerle, sahillerde olduğu kadar denizde de ciddi ölçüde karşılaşılıyor. Her yıl onlarca erişkin caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası, denizde başta hayalet ağlar ve balıkçı olta misinalarından kaynaklı boğulmaların yanı sıra, tekne pervanelerinin çarpması gibi nedenlerle ölüyor. Sahilde son bir haftada üç caretta caretta daha ölü bulundu. İki caretta caretta'nın ölüm nedeni belirlenemezken, Denizkent mevkiinde bulunan caretta caretta'nın ise arka kol kısmı, ön kolları ve boynunun parakete denilen balıkçı misinasına sarıldığı ve deniz dibinde boğularak öldüğü belirlendi.
'TABANDA BİRİKİP, KAYALARA TAKILIP KALIYOR'
Deniz kaplumbağalarının tabanda dinlenmeyi çok sevdiğini belirten EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, "Misinalar, hayalet ağlar yani balıkçıların denize attığı ya da denizde kalmış ağlar tabanda birikiyor veya kayalara takılıp kalıyor. Kaplumbağalar da gezdikleri sırada ağlara ya da misinalara dolanabiliyor. Çünkü ölü bireyimiz parakete misinasına dolanmış. Ön ayakları, boynuna ve arka ayağına dolanmış. Nefes alamıyor, yüzemiyor da. Yüzemeyince boğulup ölüyor ve karaya vuruyor" dedi.
'HAYALET AĞLAR VE MİSİNALAR GÜNDEME ALINMALI'
Plastik ve diğer kirlilik unsurlarının karada olduğu kadar denizde de ciddi boyutta kirliliğe neden olduğuna dikkat çeken Dr. Canbolat, "Hayalet ağların kirliliğinden bahsediyorum. Özellikle ölüm nedeni deniz tabanında biriken hayalet ağlar, misinalar. Bunlar deniz tabanında gezinen, özellikle kaplumbağalar için çok büyük risk oluşturuyor. Foklar, yunuslar ve köpekbalıkları için de benzer risk söz konusu. Bu hayalet ağlar ve misinalar konusunun gündeme alınması gerekiyor. Çünkü doğal yaşamı tehdit eden faktörler bunlar. Öncelikle balıkçıların bu konuda duyarlı olmaları ve atmamaları gerekiyor. Atılmış olanların deniz tabanında temizliği yapılabilir" diye konuştu.
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