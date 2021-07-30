İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bayramdan hemen önce, İstanbul Havaalanı’nda hizmet veren 700 taksiden 397’sinin çalışmasını geçici olarak durdurmuştu. Çünkü bu 400 taksinin NTaksi denilen kendi yazılımlarını kullandıkları ve bu yazılımın İBB’nin taksimetre yazılımı olan İ-Taksi’yle entegre olmadığı, denetlenemediği belirlenmişti.

Taksici esnafının mağdur olmaması için ruhsatlardaki askı daha sonra kaldırılmıştı. Geçtiğimiz pazartesi günü ise İBB, İstanbul Taksiciler Odası ve Havalimanı Kooperatifi toplantı yapmış ve havalimanında hizmet veren taksilerin kullandığı yazılımın İTaksi’ye bağlanmasında uzlaşılmıştı.

Ancak bugün yeni bir gelişme oldu ve henüz yazılımını İTaksi’ye entegre etmeyen havalimanındaki taksiler İBB tarafından yeniden bağlandı. Şu ana kadar 300 taksinin çalışma ruhsatı askıya alındı. İBB kaynaklarından aldığım bilgiye göre İBB’ye sundukları evrakla taksilerindeki yazılım tutmayan 300 taksinin çalışma ruhsatı iptal edildi.