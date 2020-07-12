Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerFutbol1. LigHatayspor

Son dakika haberi Hatayspor, Süper Lig'de!

TFF 1. Lig'de lider Hatayspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu! Tarihinde ilk kez bu başarıyı yakalayan bordo-beyazlılar, 9 kişi kalan rakibi karşısında geriye düşse de 89'da kazandı

12.07.2020 - 19:58 | Güncelleme: ABONE OL
Hatayspor

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Hatayspor, normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Adanaspor: 1 - Hatayspor: 2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Baran Eraslan

Adanaspor: Karacic, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Savaş Polat, Celil Yüksel, Umut Sözen, Mustafa Gökay Eğer, Bagayoko, Ahmet Dereli (Dk. 83 İbrahim Aksu),Mbilla (Dk. 64 Eze),Roni (Dk. 71 Eren Keleş)

Hatayspor: Akın Alkan, Sadi Karaduman (Dk. 74 Soner Örnek),Mesut Çaytemel, Popov, Yusuf Abdioğlu, Ouali (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ),Selim Ilgaz (Dk. 46 Barbosa),Gökhan Karadeniz (Dk. 63 Hamza Gür),Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın (Dk. 71 Rahman Buğra Çağıran),Rayane

Goller: Dk. 59 Roni (Adanaspor),Dk. 78 Barbosa, Dk. 89 Yusuf Abdioğlu (Hatayspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 54 Umut Sözen, Dk. 85 Eze (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Bagayoko (Adanaspor),Dk. 90+9 Barbosa (Hatayspor)

OGBMAYAVP
1.HATAYSPOR33189645271863
2.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR33178838251359
3.ADANA DEMİRSPOR331610768432558
4.AKHİSARSPOR3316984335857
5.BURSASPOR33178848381056
6.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.331411850391153
7.ALTAY331312846361051
8.KEÇİÖRENGÜCÜ331211102925447
9.CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR33128134747044
10.GİRESUNSPOR33128133845-744
11.EKOL GÖZ MENEMENSPOR331110124145-443
12.İSTANBULSPOR A.Ş.33913114540540
13.EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR33911133344-1138
14.ALTINORDU33812133643-736
15.BOLUSPOR33515132741-1430
16.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ3379173753-1627
17.ADANASPOR A.Ş.33312183052-2221
18.ESKİŞEHİRSPOR3376203457-2312

Ceza Puanı Alan Takımlar

Takım AdıCeza Puanı
BURSASPOR3
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ3
ESKİŞEHİRSPOR15

34. HAFTA PROGRAMI

19.07.2020ESKİŞEHİRSPOR-BOLUSPOR

19.07.2020FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ADANASPOR A.Ş.

19.07.2020AKHİSARSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ

19.07.2020ADANA DEMİRSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş.

19.07.2020GİRESUNSPOR-ALTAY

19.07.2020BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR

19.07.2020HATAYSPOR-BURSASPOR

19.07.2020OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR

19.07.2020EKOL GÖZ MENEMENSPOR-ALTINORDU
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Koronavirüs 3 boyutlu olarak görüntülendi
Koronavirüs 3 boyutlu olarak görüntülendi
Kilosu 300 TL! Birçok hastalığa iyi geliyor
Kilosu 300 TL! Birçok hastalığa iyi geliyor
Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı gündem oldu
Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı gündem oldu
Görür görmez telefonuna sarıldı! Böyle görüntülendi
Görür görmez telefonuna sarıldı! Böyle görüntülendi
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi açıklandı
Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi açıklandı
Heybeliada'da korkutan yangın!
Heybeliada'da korkutan yangın!
İstanbul'da 'riskli alan' ilanı
İstanbul'da 'riskli alan' ilanı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X