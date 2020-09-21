Diyarbakır'da bir kişi, sağlık çalışanı olan eski eşini hastanede bıçaklayıp öldürmeye kalkıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanan kadın, meslektaşları tarafından tedavi altına alındı.
Olay, dün sabah saatlerinde Diyarbakır'da bulunan bir özel hastanede meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 4 kız çocuk annesi hemşire Esengül Y., eski eşi Murat Ç. tarafından tehdit edilmeye başlandı. Tehditlere dayanamayan Esengül Y., durumu polise bildirdi. Esengül Y.'nin uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrenen şahıs, eski eşine tehdit mesajları atmaya devam etti.
Murat Ç., sabah saatlerinde hastanede çalıştığı esnada eski eşi Esengül Y.'nin yanına gelerek dehşet saçtı. Esengül Y.'Yİ defalarca bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan talihsiz kadın, yere yığılırken cani koca olay yerinden kaçtı. Mesai arkadaşlarının ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınan Esengül Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayın ardından eski eşin yakalanması için çalışma başlattı.
'AĞIR CEZA ALMASI İÇİN ÖLMEM Mİ GEREKİYOR'
Eski eşinin yakalanıp en ağır cezayı alması gerektiğini kaydeden Esengül Y., ölmek istemediğini ve sesinin yetkililer tarafından duyulmasını istedi. Esengül hemşire, yaşadıklarını şöyle anlattı: "4 çocuk annesiyim, 18 yıldır evliyim, 17 ay önce açtığım boşanma davasıyla sona erdi. Eski eşim hiçbir zaman bunu hazmedemedi, sürekli hakaret ve tehditleri devam etti. 3 defa uzaklaştırma aldım 8 şikayetim var, bir çözüm bulamadım. En son yine tehdit mesajı attı, bende şahsı polise şikâyet ettim, şikâyet sonrası daha çok sinirlendi. Bana 'bir daha polise şikâyet edersen seni öldürürüm' demiştim diye mesaj attı. Her zamanki hali diye çokta ciddiye almadım ama korkuyordum.
Sabah her zamanki saatimden bir saat önce işe taksiyle gittim. İş yerine gelmez diye düşündüm bunun için rahat bir şekilde hastalarla ilgileniyordum. Birden bire yanıma hızlı bir şekilde gelip bıçağı sapladı, kalbimi hedef aldı refleks ile kendimi çevirdim omzuma saplandı, 4 bıçak darbesi aldım, kendimi ancak bu kadar koruyabildim. Bir türlü çözüm bulamıyor ve ölmek istemiyorum. Kalabalıktan kaçtı, şu an kaçak ve can güvenliğim yok. Bu şahsın hemen yakalanıp en ağır ceza almasını istiyorum bunun için ölmem mi gerekiyor, sesimi lütfen duyun."
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