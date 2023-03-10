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Haberler Dünya Son dakika: Hamburg'da silahlı saldırı: Birçok kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi Hamburg'da silahlı saldırı: Birçok kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın Hamburg kentinde silahlı saldırı düzenlendi. En az 7 kişi hayatını kaybederken, sekiz insan yaralandı.

Giriş: 10.03.2023 - 01:02 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Hamburg'da silahlı saldırı: Birçok kişi hayatını kaybetti
HABERTURK.COM

Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede gerçekleşen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Yehova Şahitleri'ne ait bir kiliseye silahlı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise kaçtı.

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, GroßBorstel semtindeki Deelböge Caddesi'ndeki kilisede ateş açıldığı, saldırı sonrası ölenlerin olduğu ve çok sayıda kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.

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