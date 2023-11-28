Gazze ateşkesinde 5. gün: Rehine takası başladı

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İsrail ile Hamas arasında "insani ara"nın iki gün daha uzatılmasının ardından Hamas, 10 rehineyi daha Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

Hamas'ın bu adımına karşılık İsrail'in de bu gece 15'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere toplam 30 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.

Serbest bırakılacak 30 Filistinli esirin isimleri yayımlandı HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti. REKLAM Bu kapsamda 4 günde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucu "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.