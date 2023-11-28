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        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze ateşkesinde 5. gün: Rehine takası başladı

        Gazze ateşkesinde 5. gün: Rehine takası başladı

        İsrail ile Hamas arasında varılan "insani ara'nın 5'inci gününde esir takası başladı. Hamas, varılan esir takası mutabakatı kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki 10 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.11.2023 - 21:42 Güncelleme: 28.11.2023 - 22:38
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        Geçici ateşkeste rehine takası başladı
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        İsrail ile Hamas arasında "insani ara"nın iki gün daha uzatılmasının ardından Hamas, 10 rehineyi daha Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

        Hamas'ın bu adımına karşılık İsrail'in de bu gece 15'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere toplam 30 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.

        Serbest bırakılacak 30 Filistinli esirin isimleri yayımlandı
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        HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

        İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

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        Bu kapsamda 4 günde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

        Katar Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucu "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

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