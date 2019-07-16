Terör elindeki olanakları ilke tanımadan sonuna kadar kullanır.

Boşluk affetmez, en küçük fırsatı lehine çevirmek için her hainliği sonuna kadar kullanır.

Zaten fıtratının gereği vur kaça dayanır…

Hakkari kırsalında devam eden terör operasyonunda önceki gün 3 şehidin verildiği olayda da böyle bir durum yaşanmış…

Hikayesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan dinledim.

TBMM’ye 15 Temmuz Özel Oturumu için geldiğinde canı sıkkın, morali oldukça bozuktu.

“Bir sıkıntı mı var?” diye sorunca, Hakkari’de şehit olan 3 askerden biri olan Astsubay Üstçavuş Cengiz Tokur’un cenaze merasiminden gelmekte olduğunu söyledi.

Aldığı bilgiler kapsamında şehit düşme anlarında yaşananları hüzün dolu ses tonuyla şöyle aktardı:

“Ardı ardına başarılı operasyonlara imza atan bir timimizdi. Son olayda da üç terörist tespit ediyorlar; göğüs göğüse çarpışıyorlar. Üç teröristi etkisiz hale getiriyorlar. Ama bir anlık boşlukta etkisiz hale getirdiklerini kontrol etmiyorlar; saymıyorlar. Meğer teröristlerden biri kayanın ardına kaçmış. Bizimkiler çatışma pozisyonundan çıktıkları anda çıkıp taramaya başlamış. Teröristi anında etkisiz hale getirmişler ama o an olan olmuş…”

Terörle mücadelenin ne denli zor olduğu, dikkat gerektirdiğini gösteren önemli bir olay…

Oysa Türk askeri, jandarması ve polisi yılların bilgi birikimi ile mücadelede önemli mesafe aldı.

Buna son dönem eklenen elektronik ve hava araçları da katkı verdi.

Ama modern araçlar ve teknik takımların hiçbiri, terörle mücadelede yetişmiş tedbirli insan unsurunun önüne geçemedi...