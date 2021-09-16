Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak Süper Lig 5'inci hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Ligde şampiyon olmuş iki takımı karşı karşıya getirecek Medipol Başakşehir - Fenerbahçe müsabakasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Altay ile Göztepe arasında oynanacak İzmir derbisinde ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig 5'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

17 Eylül Cuma

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

20.00 Altay - Göztepe: Halil Umut Meler

18 Eylül Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

19 Eylül Pazar

13.30 GZT Giresunspor - İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

19.00 Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor: Alper Ulusoy