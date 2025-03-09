Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre ülkemizin büyük bölümünde bugün yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar da Güneydoğu Anadolu bölgesinde 3 ila 5 derece arasında artıyor. Yağışın ise sadece Şırnak ve Hakkari kesimleri ile Denizli'nin güneyinde etkili olacağı tahmin ediliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yağmurlu, Hakkari'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don, iç ve doğu kesimler ile Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SICAKLIK ARTIYOR
Hava sıcaklığının, Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Fotoğraf: AA