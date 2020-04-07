Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, immün plazma tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.

Kınık, "Koranavirüsü yendikten sonra 14 gün geçen bütün kahramanlarımızı, cephede savaşan diğer hastalarımızın da kahramanı olmaya davet ediyoruz" dedi.