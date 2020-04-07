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Koronavirüse karşı plazma nakli bugün başlıyor. Plazma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatif gelen hastalardan alınacak.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın ilk kez Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan'a açıkladığı plazma tedavisi, iyileşmiş hastalardan alınan ve Kovid-19’a karşı antikor içeren plazmayla kritik durumda olan hastaların tedavisine destek verecek.

KIZILAY'IN İLK PLAZMA BAĞIŞÇISI DR. KÜRŞAT DEMİR OLDU

Dr. Kınık, iyileşen koronavirüs hastalarının kanında oluşan antikorun, yeni enfektelere nakledileceğini açıklamıştı. Koronavirüse umut olması beklenen ilk plazma nakli bugün yapılacak. Koronavirüsü yenen ve gönüllü bağışçı olan Dr. Kürşat Demir, Kızılay’ın ilk plazma bağışçısı olacak.

Dr. Kürşat Demir’den alınacak plazma ağır durumdaki vakaların tedavisine katkı sağlayacak.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın da yer alacağı plazma alma işlemi bugün saat 14.30'da Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezinden canlı olarak yayınlanacak.