Aleyna Çakır, 3 Haziran'da Keçiören ilçesinde evde ölü bulundu. Çakır’ın kendini asarak yaşamına son verdiği iddia edildi. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı.
DHA'nın haberine göre, bunun üzerine polis tarafından gözaltına alınan Ümitcan Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu.
Uygun'un annesi Gülay Uygun, 17 Eylül akşamı, Ankara Keçiören'de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun
Olay yerinde yapılan incelemede el yazısıyla yazılmış intihar notu bulundu. Savcılığın yaptığı ilk incelemede kadının başının sağ tarafından vurulduğu tespit edildi.
SON GÖRÜNTÜLERİ FEZLEKEDE YER ALDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla olayı araştıran polisin hazırladığı fezleke, dosyaya girdi. Fezlekede yer alan güvenlik kameralarına ilişkin görüntü inceleme tutanağı, Gülay Uygun'un ölü bulunduğu alana nasıl gittiğini ortaya koydu.
Fezlekede yer alan görüntü inceleme tutanağına göre, Uygun evinden çıktıktan sonra saat 08.58’de Aleybey Sokak’ta bir iş yerinin kameralarına yansıdı.
Uygun, saat 08.59’da ise Sanatoryum Caddesi’nde başka bir kameranın açısına girdi. Elinde beyaz renkli bir poşet bulunan Uygun, caddede bir süre durduktan sonra kameranın açısından çıktı. Daha sonra Uygun’un başka bir kamera tarafından taksiye binerken görüntülendiği yer aldı.
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır
TAKSİ SÜRÜCÜSÜ: DALGINDI
Görüntülerin incelenmesinin ardından polis, plakası tespit edilen taksi şoförüne ulaştı. Fezlekede ifadesi yer alan taksi şoförü, "44-50 yaşlarında sarışın bir kadın taksiye bindi ve Bağlum son duraktaki villalara doğru sürmemi istedi. Elinde bir poşet vardı. Maskesi de çenesinin altındaydı.
Arka koltukta olduğu için uyarma ihtiyacı duymadım. Aramızda başka bir konuşma geçmedi. Bağlum son durukları geçtikten sonra meskenin kalmadığı bölgeye gelince devam edip etmeyeceğimizi sordum. Bana, 'siz devam edin, geldiğimde söyleyeceğim' dedi.
Yaklaşık 5 kilometre sonra durmamı söyledi. 100 lira verdi, para üstünü verdikten sonra inerek yolun karşısına geçti. Geri döndüm, aynadan baktığımda kadınında aynı istikamete yürüdüğünü gördüm. Oradaki hobi bahçelerine gittiğini düşündüm. Daha önce gördüğüm biri değildi. Yol boyunca telefon görüşmesi yapmadı. Yalnız dalgın ve boş baktığını hatırlıyorum" dedi.
TELEFON KAYITLARI FEZLEKEDE
Uygun’un telefon incelemesi sonucu hazırlanan rapor da fezlekede yer aldı. Bu kayıtlarda Uygun’un ölmeden önceki telefon aramaları ve mesajlaşmaları yer aldı. Savcılık, bu kayıtları inceleyerek, Uygun’un o sabah kimle konuştuğunu, kimle mesajlaştığını ve cevapsız çağrıları olup olmadığını araştıracak.
Öte yandan fezlekede Uygun'un WhatsApp kayıtları da yer aldı. Uygun'un üye olduğu WhatsApp gruplarının akraba grupları olduğu, kendisi tarafından oluşturulmuş bir WhatsApp grubunun bulunmadığı notu düşüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!