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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Gara ve Hakurk'ta 12 terörist etkisiz!

        Son dakika haberi Gara ve Hakurk'ta 12 terörist etkisiz!

        Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 16:26 Güncelleme: 06.10.2024 - 17:10
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        Gara ve Hakurk'ta 12 terörist etkisiz!
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" denildi.

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