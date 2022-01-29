Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Sorgun Belediyespor: 0

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

Galatasaray HDI Sigorta: Emre Savaş, Murat Yenipazar, Davis, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır)

Sorgun Belediyespor: Melih Özdemir, Hakan Polat, Danilov, Tymofii, Murathan Kısal, Orçun Ergun (Onur Altınkaya, Deniz İvgen, Onur Edis, Furkan Gök, Emre Çetinkaya, Ege Can Avcıl, Emre Erkiletlioğlu)

Setler: 25-23, 25-20, 25-21

Süre: 86 dakika (32, 28, 26)