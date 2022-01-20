1-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Galatasaray kötü gidişe dur diyemedi.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki 9. mağlubiyetini yaşadı. Geride kalan bölümde 7 galibiyet ve 6 beraberliği bulunan sarı-kırmızılılar, 27 puanla 13. sırada kaldı.

Galatasaray'ın düşme hattıyla arasındaki puan farkı 4'e indi. Kasımpaşa mağlubiyeti sonrasında 27 puanda kalan sarı-kırmızılılar, 22. haftayı düşme hattının en üst sırasındaki Fraport TAV Antalyaspor'un sadece 4 puan önünde kapattı.

TORRENT İKİNCİ MAÇINI DA KAZANAMADI

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Terim ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen İspanyol teknik adam, ilk sınavını deplasmanda Hatayspor karşılaşmasında verdi. Sarı-kırmızılılar, sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Kasımpaşa mücadelesiyle ilk kez sarı-kırmızılı taraftarlar önüne çıkan Torrent, ikinci maçında da rakibine 3-1'lik skorla kaybetti.

SON 11 LİG MAÇINDA 1 KEZ KAZANABİLDİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Cimbom, kalesindeki 17 gole engel olamadı.

AVERAJI EKSİDE

Ligde geride kalan 22. hafta sonrasında sarı-kırmızılı takımın averajı eksi 4 olarak gerçekleşti. Bu sezon Süper Lig'de 27 gol atan Cimbom kalesindeki 31 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu istatistiğiyle haftayı -4 averajla kapattı.

BURAK ELMAS'A TEPKİ

Ev sahibi ekibin taraftarları, başkan Burak Elmas ve yönetim kuruluna tepki gösterdi.

Mücadelenin ilk yarısında Olimpiu Moturan'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Tugay Kaan Numanoğlu, oyunu devam ettirdi. Penaltı beklentisinde olan sarı-kırmızılı taraftarlar, başkan Burak Elmas'a yönelik, "Hakemler doğruyor, Burak Elmas susuyor." şeklinde tezahürat yaptı.

Taraftarlar, ardından "Yönetim istifa" diyerek Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun görevi bırakmaya çağırdı. Maçın son bölümünde de "Yönetim istifa" tezahüratları artarak devam etti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından tribünü terk etmeyen taraftarlar, Burak Elmas'a tepkilerini sürdürdü.

Ev sahibi ekibin taraftarları, Kasımpaşa'nın 2-1 öne geçmesinin ardından da futbolcuları tezahüratlarla protesto etti. Taraftarlar, özellikle kaleci İsmail Çipe'ye tepki gösterdi.

FATİH TERİM TEZAHÜRATLARI

Galatasaraylı taraftarlar geçen hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim lehine tezahüratlar yaptı. Müsabakanın 35. dakikasında skor golsüz eşitlikle devam ederken önce yönetime tepki gösteren taraftarlar, "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar, maçın son bölümünde de Terim lehine tezahüratlarını sürdürdü.