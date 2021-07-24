Galatasaray’ın bir süredir görüşme halinde olduğu ve transferinde mutlu sona ulaştığı Alexandru Cicaldau, İstanbul’a geldi. Romanya’dan sabah saatlerinde gelen 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna menajeri eşlik etti. Alexandru Cicaldau, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından test merkezine geçti. Çift doz aşısı olan ancak PCR testi olmayan genç futbolcu, havalimanındaki hızlı test merkezine gelerek burada test oldu. Galatasaray Kulübü yetkilileri de Alexandru Cicaldau'yu karşıladı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."