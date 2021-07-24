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Son dakika haberi Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Galatasaray’ın Universitatea Craiova’dan transfer ettiği Alexandru Cicaldau, İstanbul’a geldi

24.07.2021 - 11:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Galatasaray’ın bir süredir görüşme halinde olduğu ve transferinde mutlu sona ulaştığı Alexandru Cicaldau, İstanbul’a geldi. Romanya’dan sabah saatlerinde gelen 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna menajeri eşlik etti. Alexandru Cicaldau, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından test merkezine geçti. Çift doz aşısı olan ancak PCR testi olmayan genç futbolcu, havalimanındaki hızlı test merkezine gelerek burada test oldu. Galatasaray Kulübü yetkilileri de Alexandru Cicaldau'yu karşıladı.

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