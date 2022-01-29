Galatasaray, Guilavogui'ye bir adım daha yaklaştı!

Liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Fransa'dan flaş bir iddia geldi. RMC'nin haberine göre, sarı-kırmızılılar, Wolfsburg forması giyen Josuha Guilavogui için transfer teklifinde bulundu.

Galatasaray'ın bu transferdeki rakibinin Bordeaux olduğu belirtildi. Bordeaux satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu için 31 yaşındaki defansif orta sahanın Galatasaray'a bir adım daha yaklaştığı iddia edildi.

Kariyerinde Fransa Milli Takımı'nın da formasını terleten tecrübeli isim, bu sezon Almanya Bundesliga'da 15 maça çıktı.