23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türk futbolunda da resmen görüldü. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın korona testlerinin sonuçları pozitif çıkarken Albayrak çifti hastanede karantinaya alındı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, bu gelişme sarı-kırmızılı kulüpte endişe yaratırken son 2 haftada yaşananlar şöyle...
SİVAS DÖNÜŞÜNDE HASTALANDI, DERBİYİ HASTA İZLEDİ
Abdurrahim Albayrak'ın Sivasspor ile deplasmanda oynanan maçın ardından soğuk algınlığına yakalandığı öğrenilirken bu durumun Beşiktaş derbisinde de devam ettiği kaydedildi. Derbiyi locada yöneticilerle izleyen Albayrak, geçtiğimiz pazartesi ise başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim ile TT Stadı'nda bir toplantı yaptığı öğrenildi.
CENGİZ VE GÜNAY'DA BELİRTİ YOK AMA...
Albayrak'ın koronavirüs testinin sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından ise akıllara bu yaşananlar gelirken başkan Cengiz, başkan yardımcısı Günay ve teknik direktör Fatih Terim'de herhangi bir hastalık belirtisinin bulunmaması şimdilik iç rahatlatıcı bir detay olarak görüldü. Ancak kuluçka süresinin 14 gün olmasından ötürü yine de temkinli davranılıyor.
TERİM VE TAKIMA TEST YAPILDI
Öte yandan teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara daha önce koronavirüs testinin yapıldığı ve herhangi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Ancak Albayrak'ın pozitif çıkan testinin ardından yeni bir teste gerek olup olmadığı konusunda bilgi alınacağı ifade edildi.
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