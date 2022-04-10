Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kaldı. Ülkede 12 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylaması, yerel saatle 20.00'de sona erdi.
Kamu yayıncısı France Info, Le Monde ve France 24'ün hazırlattığı sandık çıkışı anketine göre hiçbir aday, cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk turda gerekli yüzde 50 salt çoğunluğu elde edemedi.
Buna göre, Macron oyların yüzde 28,1'sini alarak seçimin ilk turundan birinci çıktı. Le Pen de yüzde 23,3 ile ikinci oldu.
Aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon yüzde 20,1, aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7,2 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse yüzde 5 oy aldı.
Yeşiller Partisinin Başkanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Yannick Jadot yüzde 4,4 ve Sosyalist Partisinin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da yüzde 2,1 oyda kaldı.
İKİNCİ TURDA MACRON İLE LE PEN YARIŞACAK
Bu tabloya göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Macron ile Le Pen yarışacak. Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday yüzde 50'yi geçemediği için ülkenin yeni cumhurbaşkanını belirleyecek ikinci tur 24 Nisan'da yapılacak.
İKİNCİ TUR ÇOK DAHA ÇEKİŞMELİ GEÇECEK
İki aday 2017'de seçimin ikinci turunda karşı karşıya gelmişti. Macron, ikinci turda oyların yüzde 66'sını alarak Fransa Cumhurbaşkanı seçilmişti. Ancak bu kez seçimin ikinci turunun çok daha çekişmeli geçmesi bekleniyor. İlk tur seçimin resmi sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan’da açıklanacak. İkinci turda kazanan aday, 13 Mayıs'a kadar görevini devralacak. Macron ve Le Pen, 2017'de de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu ilk iki sırada bitiren adaylar olmuştu. İkinci turda yüzde 66,1 oy alan Macron cumhurbaşkanı seçilmişti.
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