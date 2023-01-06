Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Firari polis müdürü Ahmet Ertekin yakalandı

Son dakika haberi Firari polis müdürü Ahmet Ertekin yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve cezası kesinleşen firari polis müdürü Ahmet Ertekin, İstanbul’da yakalandı.

Giriş: 06.01.2023 - 08:43 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Firari polis müdürü Ahmet Ertekin yakalandı
Firari polis müdürü Ahmet Ertekin yakalandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Güngören'de denetim yapan polis ekipleri, tedirgin hareketlerinden şüphelendikleri kişiye yaptıkları kimlik kontrolünde, şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Başmüfettiş Ahmet Ertekin olduğunu anlaşıldı. Gözaltına alınan Ertekin tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güngören Mehmet Nesin Özmen Mahallesinde rutin denetim yaptıkları sırada, bir kişinin tedirgin hallerinden şüphelendi. Şüphelendikleri kişinin kimlik kontrolünü yapan polis, şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan firari olan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Başmüfettiş Ahmet Ertekin olduğunu tespit etti. Hakkında örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ertekin, ekiplerce gözaltına alındı. Ertekin işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri Resmi Gazete'de
Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri Resmi Gazete'de
15 aylık Hicran bebeğin kahreden ölümü
15 aylık Hicran bebeğin kahreden ölümü
Uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan sağlık memuru tutuklandı
Uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan sağlık memuru tutuklandı
Özel okul ücret artışında yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınacak
Özel okul ücret artışında yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.